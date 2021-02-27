Союз биатлонистов России обратился в суд из-за ограничений на ЧМ 

Союз биатлонистов России (СБР) обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS). решение о запрете на флаг, гимн и герб России. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Ранее такой запрет ввел Международный союз биатлонистов (IBU), мотивируя его вердиктом CAS по делу о так называемой «государственной программе допинга» в России.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация была уведомлена об апелляции. Он заявил, что считает такой шаг «политическим».

«Я не вижу логики в том, чего они хотят достичь. Можно рассматривать это только как политическое заявление на национальном уровне, и я не уверен, что они действительно пытаются обжаловать решение. Я не понимаю, почему СБР ставит под сомнение это после чемпионата мира — это ничего не изменит», — сказал швед.

По условиям решения CAS, срок действия которого истекает в декабре 2022 года, российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира только в качестве нейтральных представителей, а их флаг, гимн и символика запрещены.

Недавний чемпионат мира по биатлону в Поклюке стал первым крупным спортивным событием, где россиянам запретили национальные символы.

Россия выступала во время соревнований как «СБР» — «Союз биатлонистов России» и использовала модифицированный монохромный логотип федерации с российским флагом. Спортсмены также носили форму с белым, синим и красным цветами.

СБР заявил, что требования IBU были «чрезмерными» и «выходили за рамки» решения CAS. Сейчас СБР хочет предотвратить применение тех же правил на будущих чемпионатах мира.