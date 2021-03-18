Вяльбе: «Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон» 

«Нет, биатлонисты к нам не входят. Давайте поговорим о чем-то другом. Потому что я не связываю себя никак с биатлоном. Я очень дружу с ребятами, которые возглавляют, причем, как только я пришла и когда был Михаил Прохоров, я там с его командой тоже общалась и дружила… но — нет. Во-первых, мы реально абсолютно разные виды спорта. Просто вот абсолютно разные виды спорта. И я ничего не понимаю, допустим, как тренеры могут тренировать спортсмена, которому после бешеной этой гонки надо еще ровно стоять и не дергаться, и стрелять. Это какой-то вообще каторжный вид спорта, и я им просто не завидую.