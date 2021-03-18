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Вяльбе: «Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон» 

Sport24 и ещё 1 10 часов назад
Вяльбе: «Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон»
Фото: РИА Новости
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Радио Комсомольская Правда» рассказала, приходят ли в лыжный спорт биатлонисты, а также высказалась, насколько реален переход Александра Большунова в биатлон.

«Нет, биатлонисты к нам не входят. Давайте поговорим о чем-то другом. Потому что я не связываю себя никак с биатлоном. Я очень дружу с ребятами, которые возглавляют, причем, как только я пришла и когда был Михаил Прохоров, я там с его командой тоже общалась и дружила… но — нет. Во-первых, мы реально абсолютно разные виды спорта. Просто вот абсолютно разные виды спорта. И я ничего не понимаю, допустим, как тренеры могут тренировать спортсмена, которому после бешеной этой гонки надо еще ровно стоять и не дергаться, и стрелять. Это какой-то вообще каторжный вид спорта, и я им просто не завидую.

Говорят, что Большунову пора брать винтовку? Нет, нет, Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон. Нет, ну, часто очень спрашивают: а вы не могли бы каких-то спортсменов… сейчас есть некий там Зайцев, тоже звонит и говорит, что если бы мне дали любого из нашей команды, то я бы из него сделал олимпийского чемпиона через два года, именно в биатлоне. Так тогда найди в биатлоне биатлониста и сделай из него. Какого рожна-то…» — сказала Вяльбе.

Ранее отец Александра Большунова рассказал, что в детстве настраивал сына на биатлон.
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Комментарии
Биатлон , Елена Вяльбе , Александр Большунов , Михаил Прохоров , Комсомольская правда
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