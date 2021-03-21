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Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»

Советский спортиещё 14
5 часов назад
Игра состоится сегодня, 21 марта, в 14:00 мск.
Миранчук в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»
Фото: Советский спортСоветский спорт
«Верона» и «Аталанта» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини принял решение включить российского полузащитника Алексея Миранчука в число 11 игроков своей команды, которые начнут сегодняшнюю игру в старте.
«Верона»: Сильвестри, Чеккерини, Ловато, Давидович, Димарко, Фараони, Велозу, Томез, Дзакканьи, Барак, Лазанья.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Паломино, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата.
В нынешнем сезоне на счету Миранчука пять голов и один ассист в 22 встречах.
Биатлон,Алексей Миранчук,
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