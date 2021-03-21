Миранчук в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Вероной»

Игра состоится сегодня, 21 марта, в 14:00 мск.

«Верона» и «Аталанта» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука пять голов и один ассист в 22 встречах.