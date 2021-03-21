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Кубок мира по биатлону достался норвежцу Йоханнесу Бе

ТК «Звезда»
21 марта 2021
Обладателем Кубка мира по биатлону стал норвежец Йоханнес Бе. По результатам заключительной гонки сезона-2020/21 норвежец в масс-старте Йоханнес занял третье место и набрал 1 052 очка.
Кубок мира по биатлону достался норвежцу Йоханнесу Бе
Фото:  Lubos Pavlicek CTK Globallookpress Lubos Pavlicek CTK Globallookpress
Бе в третий раз становится победителем общего зачета Кубка мира. Теперь он является четвертым биатлонистом, который трижды подряд стал обладателем Кубка мира после французов Мартена Фуркада, Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха.
Лучшим из россиян по итогам сезона стал Александр Логинов, он занял 17-е место.
Ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира. Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место.
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