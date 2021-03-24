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Российский биатлонист завершил карьеру после допинг-скандала

Павел Тиунов
8 часов назад
Кандидат в сборную России по биатлону Алексей Слепов завершил карьеру после допинг-инцидента, сообщает РБК. Спортсмен начал работать детским тренером.
Российский биатлонист завершил карьеру после допинг-скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Разбирательство в отношении Слепова инициировали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за пропуска допинг-тестов. В октябре прошлого года биатлониста признали невиновным в нарушении антидопинговых правил, но впоследствии дело вновь было открыто. Решения до сих пор нет.
Тренер Слепова Валерий Храмоножкин заявил, что «ситуация затянулась», его подопечный пропустил все отборочные старты несмотря на то, что дисквалифицирован не был и имел право выступать.
«Он решил закончить со спортом», - заявил наставник 34-летнего биатлониста.
Спортсмен перешёл на тренерскую работу в городе Владимир.
Алексей Слепов – трёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка международного союза биатлонистов. В текущем сезоне являлся кандидатом в сборную России.
В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что члена сборной России по биатлону Юрия Шопина исключили из национальной команды на год за скандал, устроенный допинг-офицеру в якутском городе Алдан. Инцидент произошел в середине октября. После очередной упорной тренировки Шопин решил снять напряжение при помощи алкоголя. Возлияния затянулись, и, когда рано утром в дверь к биатлонисту постучал допинг-офицер, спортсмен еще не протрезвел. Биатлонист встретил контролера слишком агрессивно, что нашло отражение в отчете офицера.
Биатлон,Юрий Шопин,Алексей Слепов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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