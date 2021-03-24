Российский биатлонист завершил карьеру после допинг-скандала

В декабре прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что члена сборной России по биатлону Юрия Шопина
исключили из национальной команды на год за скандал, устроенный допинг-офицеру в якутском городе Алдан. Инцидент произошел в середине октября. После очередной упорной тренировки Шопин решил снять напряжение при помощи алкоголя. Возлияния затянулись, и, когда рано утром в дверь к биатлонисту постучал допинг-офицер, спортсмен еще не протрезвел. Биатлонист встретил контролера слишком агрессивно, что нашло отражение в отчете офицера.