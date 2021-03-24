Российский биатлонист завершил карьеру после допинг-скандала

Разбирательство в отношении Слепова инициировали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за пропуска допинг-тестов. В октябре прошлого года биатлониста признали невиновным в нарушении антидопинговых правил, но впоследствии дело вновь было открыто. Решения до сих пор нет.