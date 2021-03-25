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Биатлонист Алексей Слепов опроверг информацию о завершении карьеры

ТАССиещё 3
14 часов назад
Российский биатлонист Алексей Слепов продолжает тренировки и планирует участвовать в соревнованиях. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.
Слепов опроверг информацию о завершении карьеры
Фото: ТАССТАСС
Тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин 24 марта рассказал ТАСС о том, что Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало спортсмена невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако через неделю РУСАДА поменяло свое решение, вновь открыв дело.
"Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться, - сказал Слепов. - Но пока идут разбирательства, я просто параллельно тренирую детей во Владимире. В данный момент я не принимаю участия в соревнованиях не из-за того, что завершил карьеру, а потому что занимаюсь другим делом. Возможно, через пару дней поеду на чемпионат России, я и готовился к тому, что поеду выступать от Санкт-Петербурга на турнире".
Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.
Биатлон,Алексей Слепов,ИТАР-ТАСС,
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