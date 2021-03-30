Губерниев ответил Вяльбе за базарную бабу

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Вяльбе заявила, что не читает высказывания Губерниева и не комментирует их. По словам президента ФЛГР, она не общается с комментатором и не намерена делать это.

«Меня никак не задевает противостояние лыж и биатлона. Это противопоставление создает единственный комментатор. Пусть делает что хочет. Мы никогда с ними не соревновались и соревноваться не собираемся, – приводит слова Вяльбе Telesport. – Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все».

По мнению Вяльбе, борьба за победу любит тишину. Президент ФЛГР считает, что перед стартами спортсменам не нужна медийность, а комментатор не должен кричать о том, что покажут атлеты.

Дмитрий Губерниев уже ответил Елене Вяльбе.

«Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует!!!! Ребята, купите даме семечки», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Конфликт между Вяльбе и Губерниевым длится уже несколько лет. Глава ФЛГР заявляла, что не допустит журналиста к комментированию лыжных гонок и не подпустит к спортсменам, а телеведущий предлагал запретить Вяльбе как президента. Время от времени Губерниев и Вяльбе продолжают жестко критиковать друг друга.

В конце февраля телекомментатор сообщил, что извинился перед президентом Федерации и смог наконец-то помириться с ней. Губерниев даже прокомментировал большую часть гонок чемпионата мира по лыжным видам спорта.