«Разработали свой ЭПО»: IBU о допинге у россиян

«Они просто не хотели, чтобы я был в Сочи», — уточнил Каррабре.
«Андерс и Николь считали, что мы слишком много времени и внимания уделяем проверке российских биатлонистов на допинг. Я в ответ утверждал, что 95% случаев употребления запрещенных веществ в нашем виде спорта приходится именно на россиян, а значит, они должны быть проверены с тем же усилием», — заявил Карребре.
«Оглядываясь на прошлое, я могу сказать лишь то, что все висело на волоске. Да, Андерс сделал много хорошего для мирового биатлона в начале своего правления в IBU, но в какой-то момент все пошло не так. Некоторые могут рассердиться из-за того, что я говорю, но это мое мнение, мои мысли. Правление IBU контролировалось непосредственно Бессебергом и некоторыми его союзниками. Вся власть находилась в их руках. Бессеберг заставлял Рёш делать то, что было угодно именно ему, и Николь не противилась этому. Остальные же поддерживали это безобразие, потому что им было комфортно на их должностях. Нет, я не из тех, кто испытывает ненависть к Бессебергу. Как человек Андерс мне нравится, и мне очень жаль, что он столкнулся с этими проблемами. Но в то же время я разочаровался в нем», — отметил Каррабре.
«Этой схемой откровенно воняло. После 2010 года я стал чувствовать себя обманутым. В IBU были люди, которые слишком долго сидели и приобрели необоснованно много власти. Тот же Бессеберг должен был подать в отставку намного раньше. Впрочем, хорошо, что со временем на все это пролился свет»,— отметил Каррабре.
«Мы откровенно чесали в затылке, потому что нам приходилось проверять россиян всеми возможными способами. Представьте себе, однажды я как-то раз сказал одному русскому о том, что они, по всей видимости, употребляют какой-то сильный допинг, на что в ответ услышал: «Вы никогда не узнаете, что мы делаем». Вот прямо так мне и сказали! И нет, это не было похоже на шутку, тот человек был абсолютно серьезен.
Русские были слишком уверены в себе и думали, что их никогда не поймают. После множества неудачных попыток я связался с одной неаккредитованной лабораторией, где обнаружил, что допинг-пробы, взятые у россиян, содержали две разные молекулы ЭПО. Один был натуральным, другой — синтетическим. На первый взгляд они выглядели идентично, так как весили одинаково. Но затем я понял, что мы имеем дело с новым видом допинга. Русские разработали собственный ЭПО!» — отметил Каррабре.