«Разработали свой ЭПО»: IBU о допинге у россиян

Сам же Бессеберг и Рёш на данный момент наказания еще не понесли — следствие пока еще продолжает расследование громкого дела. Обвиняемые в коррупции чиновники до сих пор никак не прокомментировали отчет комиссии IBU, а их адвокаты подчеркивают, что этого не произойдет вплоть до завершения проверок. Пребывают в молчании и другие бывшие и нынешние представители руководства ассоциации. Однако один из них — Джим Каррабре — все же согласился на интервью с норвежским изданием VG, в котором рассказал и о странных действиях Бессеберга и Рёш, и о допинговом скандале в российском биатлоне.

Имя канадского специалиста, к слову, также фигурирует в отчете комиссии IBU: на всех 220-х страницах документа оно встречается 156 раз. Каррабре является членом исполкома IBU с 2006 года, а в периоде 2002 по 2018 год также возглавлял медицинский комитет союза. На сегодняшний день он руководит и медицинской клиникой в Миннесоте. О подозрительной деятельности Бессеберга и Рёш Каррабре намекал еще несколько лет назад, в 2014 году. Тогда он подчеркивал, что руководство IBU стало все больше и больше игнорировать его, а также скрывать некоторые данные. В своем новом интервью Каррарбе вспомнил случай, который произошел за год до зимних Олимпийских игр — 2014. В частности, канадец отправился в Сочи, чтобы поучаствовать там в переговорах по антидопинговой работе, однако, по его словам, Николь Рёш пыталась всячески помешать этой поездке. Так, тогдашний генеральный секретарь IBU солгала канадскому специалисту, заявив, что гостиниц со свободными номерами в городе уже нет, а также написала ответственному за организацию данных командировок сотруднику IBU письмо, в котором указала, что «Каррабре не сможет путешествовать из-за некоторых обстоятельств, возникших в последнюю минуту».