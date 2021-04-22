Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Россиянка Полещук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе

ТАССиещё 9
9 часов назад
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Екатерина Полещук стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходят в Варшаве.
В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг 27-летняя россиянка победила Оксану Ливач из Украины. Вторая бронзовая награда досталась представительнице Польши Анне Лукасяк. Победительницей соревнований стала выступающая за Азербайджан Мария Стадник, серебро на счету болгарки Миглены Селишки. Теперь в активе 32-летней Стадник девять золотых медалей европейского первенства. Кроме этого, она является двукратной победительницей чемпионата мира и обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр.
Полещук является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Нур-Султане. На чемпионатах России она по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.
Чемпионат Европы завершится 25 апреля.
Биатлон,Мария Стадник,Екатерина Полещук,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители