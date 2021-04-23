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Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на 1 год за допинг 9-летней давности

Sport24иещё 5
23 апреля 2021
Российский биатлонист Тимофей Лапшин, ныне выступающий за команду Южной Кореи, был дисквалифицирован на один год за допинг 9-летней давности. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Лапшин дисквалифицирован на 1 год за допинг
Фото: ТАССТАСС
«Тимофей Лапшин наказан дисквалификацией на 12 месяцев, начиная с даты принятия решения 23 апреля 2021 года. Отсчет начинается с 23 сентября 2020 года, со дня отстранения от соревнований», — говорится в сообщении.
В сентябре 2020 года IBU проинформировал спортсмена об обнаруженных доказательствах, касающихся образца, который был предоставлен им во время допинг-контроля, проведенного Российским антидопинговым агентством на соревнованиях «Ижевская винтовка» в Ижевске в декабре 2013 года.
Все результаты, которых Тимофей Лапшин добился 21 декабря 2013 года на дистанции 10 км в Ижевске, были аннулированы.
Биатлон,Тимофей Лапшин,
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