Лапшин дисквалифицирован на 1 год за допинг

В сентябре 2020 года IBU проинформировал спортсмена об обнаруженных доказательствах, касающихся образца, который был предоставлен им во время допинг-контроля, проведенного Российским антидопинговым агентством на соревнованиях «Ижевская винтовка» в Ижевске в декабре 2013 года.