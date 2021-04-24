Корейский биатлонист Тимофей Лапшин дисквалифицирован за применение назального спрея, в котором содержалось запрещенное вещество.

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Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Лапшин отстранен за нарушение, совершенное в 2013 году – тогда он выступал за Россию. Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU) «Использование или попытка использования запрещенного вещества или метода».

CAS постановил, что Лапшин не намеревался применять препарат для улучшения результатов. Однако он признан виновным в сознательном употреблении запрещенного вещества. По информации пресс-службы суда, Лапшин ошибочно предполагал, что запрещенно вещество будет выведено из организма до начала следующих соревнований.