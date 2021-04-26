Биатлонист Логинов откажется от индивидуальной подготовки перед Играми-2022

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Халили будет готовиться к сезону под руководством Каминского

Советский спортиещё 5
6 часов назад
Перед сезоном-2020/2021 биатлонист проходил основную часть подготовки с лыжниками..
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Фото: Советский спортСоветский спорт
Биатлонист сборной России Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону под руководством старшего тренера мужской команды Юрия Каминского.
«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Перед минувшим сезоном Халили проходил основную часть подготовки вместе с лыжниками в группе Сорина, с которым сотрудничает с лета 2019 года.
22-летний биатлонист выиграл бронзовую медаль чемпионата мира-2021 в составе мужской эстафетной команды.
Биатлон,Егор Сорин,Юрий Каминский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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