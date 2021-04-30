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Биатлонистка Васильева расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей

Газета.Ru
30 апреля 2021
Российская биатлонистка Маргарита Васильева в своем Instagram опубликовала историю, в которой предстала перед своими подписчиками в слезах.
Российская биатлонистка расплакалась из-за мизерной зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спортсменка заявила, что не может стерпеть ситуацию с низкой заработной платой.
«Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — сказала Васильева.
Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допаингг-тестирований.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова, который ушел с самоподготовки и будет готовиться к олимпийскому сезону вместе с национальной командой.
Биатлон,Российские спортсменки,Сергей Чепиков,Маргарита Васильева,Александр Логинов,
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