Российская биатлонистка расплакалась из-за мизерной зарплаты

Спортсменка заявила, что не может стерпеть ситуацию с низкой заработной платой.

Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допаингг-тестирований.