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Расплакавшуюся из-за зарплаты биатлонистку раскритиковали в соцсетях

Газета.Ru
9 часов назад
Биатлонистку Маргариту Васильеву, которая расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей, жестко раскритиковали в соцсетях.
"Хочешь денег - иди в бизнес": реакция на слезы спортсменки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Как говорил великий человек, хочешь денег, иди в бизнес. А биатлон — это призвание», — написал один из пользователей.
«А у меня тоже 10-15 тысяч зарплата, и я 20 лет дизайнер».
Еще один комментатор напомнил спортсменке, что у людей пенсия составляет 9000 рублей.
Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.
Министерство спорта Красноярска отметило, что Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, а 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировал на слезы биатлонистки Маргариты Васильевой из-за маленькой зарплаты
Биатлон,Маргарита Васильева,Минспорта,
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