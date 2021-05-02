Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.

17 февраля 2021 года срок дисквалификации Васильевой подошел к концу, спортсменка планировала выступить на чемпионате России, но за день до окончания отстранения серьезно заболела — ей диагностировали пневмонию. Как следствие, турнир она была вынуждена пропустить.