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Сборной РФ по биатлону пообещали «настоящую драку»

Елена Прошина
15 мая 2021
Бывший главный тренер сборной РФ по биатлону Анатолий Хованцев считает, что за места в национальной команде развернется «настоящая драка», а между спортсменами начнется жесткая конкуренция. Об этом сообщает News.ru.
Сборной РФ по биатлону пообещали «настоящую драку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В мае российские биатлонисты поедут на первые тренировочные сборы сезона 2021/22. Хованцева попросили прокомментировать решение руководства разделить сборную на две равноценные группы.
Он отметил, что каждая из групп будет работать по отдельной методике и проводить отдельные сборы.
«Видимо, расчет на то, что ошибки в одной из групп в этом случае не будут фатальными. < > . В этом есть не только положительные моменты. Две группы будут конкурировать между собой, в том числе в отборе на Кубок мира», - отметил он.
По мнению Хованцева, все спортсмены будут стремиться попасть на первые этапы Кубка мира, а для тренеров это станет проблемой.
«Кого и сколько спортсменов они смогут брать своим решением? У нас по прошлому сезону отобрались трое мужчин и две женщины, значит останется всего по три вакантных места на отбор. Брать запасных не вижу особой надобности. За эти места развернётся настоящая драка», - подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», зимой этого года обозреватель News.ru Александр Круглов заявил, что российские биатлонисты остались без медалей ЧМ-2021 из-за неидеальной подготовки и тренеров, занятых выяснением отношений.
Круглов отмечал, что надежда умерла, когда Эдуард Латыпов и Евгения Павлова провалили одиночную смешанную эстафету, ради которой пропустили предыдущие старты.
Биатлон,Анатолий Хованцев,Эдуард Латыпов,Евгения Павлова,Александр Круглов,
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