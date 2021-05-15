Сборной РФ по биатлону пообещали «настоящую драку»

«Видимо, расчет на то, что ошибки в одной из групп в этом случае не будут фатальными. < > . В этом есть не только положительные моменты. Две группы будут конкурировать между собой, в том числе в отборе на Кубок мира», - отметил он.
«Кого и сколько спортсменов они смогут брать своим решением? У нас по прошлому сезону отобрались трое мужчин и две женщины, значит останется всего по три вакантных места на отбор. Брать запасных не вижу особой надобности. За эти места развернётся настоящая драка», - подчеркнул он.