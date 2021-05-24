Побег на Украину: Россия теряет перспективную биатлонистку

22-летняя россиянка Дарья Сидорова , одна из лучших юниорок страны последних лет, проводит сбор с командой Украины. Её тренер Максим Кугаевский называет перспективной спортсменкой, но даже самый богатый регион не смог предотвратить очередной отъезд за рубеж. NEWS.ru рассказывает, кто такая Дарья Сидорова, зачем она понадобилась Украине и какие проблемы могут быть с её переходом.

Фото: Facebook Facebook

«Хотела уйти ещё год назад»

Дарья Сидорова — уроженка Тюменской области и воспитанница одного из ключевых российских регионов. Многократный призёр первенств России два года назад тренировалась в составе юниорской сборной и выступила на этапах юниорского Кубка IBU, однако на главный старт сезона — первенство мира пробиться не сумела. Тем не менее в тех стартах, в которых она приняла участие, было заметно, что Дарья по своему возрасту уступает лишь явным лидерам Анастасии Гореевой Анастасии Шевченко , а с остальными спортсменками способна бороться. В прошедшем сезоне спортсменка также участвовала в отборе на первенство мира, но ей не хватило четырёх квалификационных баллов.

История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона, — так в интервью ТАСС прокомментировал переход Сидоровой главный тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.

По словам других наставников, девушка действительно талантлива, что подтвердили проведённые украинцами обследования, но при этом обладает ветреным характером, а её результаты зависят от настроения. Помимо Украины она уже пыталась перейти в команду Югры, но к главному конкуренту Тюмени без предусмотренной правилами СБР компенсации спортсменку не отпустили.

С прицелом на Игры-2026

Очевидно, что в предстоящем олимпийском сезоне Сидорова сборной Украины помочь не сможет. Во-первых, двухлетний карантин заканчивается только в январе 2022 года, во-вторых, процесс оформления перехода по новым, более строгим правилам может затянуться. Наконец, в женской сборной Украины сейчас и так достаточно сильная конкуренция, но после Олимпиады ситуация может резко измениться.

Ещё в прошлом году в разгар карантина Брынзаку удалось вывезти на смотрины на Украину главную сенсацию последнего чемпионата России Наталью Ушкину, что подтверждают источники в её регионе. По каким причинам спортсменка не подошла украинцам, сама Наталья предпочла не комментировать, но поговаривают, что результаты обследования не устроили украинскую сторону, а после того как Ушкина оформила румынское гражданство и вынесла почти всю сборную России в Ханты-Мансийске, глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак готов был кусать локти.

Тут-то и возник вариант с Сидоровой, которая и обследование прошла успешно, и на первый сбор резервной команды с удовольствием приехала, где Брынзак её и засветил на своём видео. В Союзе биатлонистов России пока не было реакции на возможный переход, да и в последние годы это дело привычное, особенно когда речь идёт о спортсменке, не попавшей на централизованную подготовку ни в одну из команд.

Народ против

Однако с переходом Дарьи далеко не всё гладко. Во-первых, в прошлом году IBU сильно ужесточила требования перехода, и помимо паспорта новой страны необходимо предоставить веские причины для смены гражданства, не связанные со спортом. Хитрый Брынзак, полагаю, сможет найти выход в этой ситуации за год. Сейчас Сидорова проведёт лишь один сбор с национальной командой, которая затем будет готовиться в Европе, а она дома.

Во-вторых, в нынешней политической ситуации далеко не все на Украине в восторге от натурализации россиян, причём касается это не только абстрактных общественных активистов, но и конкретных членов команды и федерации. В нынешней сборной Украины уже готовятся пять бывших россиянок: Екатерина Бех, Ольга Абрамова (она возвращается после декрета и присоединится к осени), Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина . Брынзак и в прошлом году предпринимал попытку пригласить Ушкину и проверил на чемпионате Украины воспитанника своего российского приятеля Константина Брагина Антона Свотина . Однако после того, как тот уступил победителю более двух минут, вопрос с его натурализацией больше не поднимался.