Пловец Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на ОИ

На Олимпийских играх в Токио россиянин Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем, сообщают информационные агентства.
Колесников стал третьим на дистанции 100 м. Он уступил 0,42 секунды победителю – американцу Калебу Дресселу, который установил новый олимпийский рекорд (47,02 секунды). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, кторый отстал от лидера на 0,06 секунды, передает ТАСС.
Напомним, медаль Колесникова стала 25-й для российской сборной (семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых). Ранее россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебряную медаль в академической гребле.