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Олимпиада-2020

Российский пловец Колесников завоевал бронзу на Олимпиаде

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
4 часа назад

На Олимпийских играх в Токио россиянин Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем, сообщают информационные агентства.

Пловец Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на ОИ
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Колесников стал третьим на дистанции 100 м. Он уступил 0,42 секунды победителю – американцу Калебу Дресселу, который установил новый олимпийский рекорд (47,02 секунды). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, кторый отстал от лидера на 0,06 секунды, передает ТАСС.

Напомним, медаль Колесникова стала 25-й для российской сборной (семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых). Ранее россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебряную медаль в академической гребле.

Биатлон,Кайл Чалмерс,Елена Орябинская,Климент Колесников,ИТАР-ТАСС,
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