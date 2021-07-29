Пловец Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на ОИ

На Олимпийских играх в Токио россиянин Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем, сообщают информационные агентства.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Колесников стал третьим на дистанции 100 м. Он уступил 0,42 секунды победителю – американцу Калебу Дресселу, который установил новый олимпийский рекорд (47,02 секунды). Второе место занял австралиец Кайл Чалмерс, кторый отстал от лидера на 0,06 секунды, передает ТАСС.