Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад

Сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Российская команда обогнала Великобританию благодаря победе борца греко-римского стиля Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг. Теперь в активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У британцев 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидирует в медальном зачете Китай (32-20-16). Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня. Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио по итогам выступлений в своем виде спорта.

Российский тяжелоатлет Наниев завоевал 53-ю медаль для России на Играх
Фото: ReutersReuters
Биатлон,Российские спортсменки,Россия без Олимпиады,Муса Евлоев,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители