Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 20 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали шесть медалей – 2 серебряные и 4 бронзовые. Серебро – Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 50 м, с трех позиций); Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок). Бронза – Дарья Шмелёва / Анастасия Войнова (велотрек, командный спринт), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, вольные упражнения), Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг), Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг). В медальном зачете лидирует сборная Китая – 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте США (22-25-17), на третьем – Япония (17-6-10). Россия располагается на пятой позиции: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград.