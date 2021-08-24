Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

ПКР опроверг запрет украинским атлетам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад

ПКР опроверг запрет украинским атлетам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков опроверг информацию, что украинским спортсменам запретили находиться рядом с россиянами на открытии Паралимпиады в Токио. Об этом он заявил РИА Новости.

Функционер сообщил, что украинские спортсмены во время открытия Паралимпиады были рядом. Они шли по соседним дорожкам во время церемонии. Затем, по словам Рожкова, украинские спортсмены сидели рядом с россиянами, а он по-дружески общался с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем.

Рожков подчеркнул, что оснований для скандала не существует. «Сказочники, кто-то на ровном месте придумывает скандал», — отреагировал он.

Информацию о том, что украинских спортсменов попросили не находиться рядом с россиянами, распространил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который вел прямую трансляцию церемонии открытия Паралимпийских игр. При этом он сообщил, что не все атлеты выполнили это указание, некоторые из них не стали менять место расположения. Губерниев выразил поддержку таким спортсменам.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. На турнире выступит 241 спортсмен из России.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,Павел Рожков,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители