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Дмитрий Губерниев заявил о конфликте старшего тренера Юрия Каминского с Матвеем Елисеевым

Чемпионат.comиещё 1
2 часа назад

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о конфликте биатлониста Матвея Елисеева и старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

Губерниев рассказал о конфликте в сборной по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скучали по биатлону? Вот вам новости! Тренер сборной Юрий Каминский предложил снять Матвея Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале Елисеев вопреки указаниям Каминского провёл самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма. Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка Мира. Надеюсь, сейчас Матвей чувствует себя хорошо. А указания тренера надо выполнять, иначе будет как у Карпина с Дзюбой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Биатлон,Юрий Каминский,Матвей Елисеев,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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