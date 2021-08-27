Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Матыцин: российские фехтовальщики продолжают творить историю на Паралимпийских играх

ТАССиещё 4
16 часов назад

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики на Паралимпийских играх в Токио продолжают творить историю. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Матыцин: российские фехтовальщики продолжают творить историю на Паралимпийских играх
Фото: ТАССТАСС

Ранее в пятницу Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной) завоевали золотую медаль в мужских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) стали обладательницами бронзовых медалей.

"Поздравляю наши мужскую и женскую команды по фехтованию на шпагах с золотом и бронзой Игр в Токио. Наши спортсмены продолжают творить историю на Паралимпиаде в Японии - эти награды стали первыми, завоеванными российскими фехтовальщиками в командных паралимпийских соревнованиях в этом виде спорта. Российская мужская команда в финале в красивой борьбе взяла верх над сильной сборной Китая со счетом 45:39", - сказал министр.

"Женская команда во встрече за бронзу уверенно одержала победу над соперницами из Гонконга - 45:34. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Удачи нашим фехтовальщикам на Играх в Токио. Мы гордимся их результатами", - добавил министр.

По итогам третьего соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (19-10-14), вторыми идут британцы (9-10-9). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Биатлон,Максим Шабуров,Людмила Васильева,Олег Матыцин,Артур Юсупов,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители