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Олимпиада-2020

Биатлонистка Васильева рассказала о первом старте после дисквалификации

News.ru
36 минут назад

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась впечатлениями от выступления в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Нове-Место.

Биатлонистка Васильева рассказала о первом старте после дисквалификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если бы я справилась со стрельбой, то боролась бы до конца. Я не знала как поведёт себя свой организм и смогу ли разложить свои силы, поэтому на фоне усталости не смогла справиться со стрельбой. За два года я растеряла соревновательный опыт и мне надо его нагонять. Я тренировалась два года одна по плану личного тренера, — рассказала Васильева NEWS.ru.

Также биатлонистка отметила, что ей было приятно снова почувствовать поддержку болельщиков, которые в прошлом сезоне не могли посещать биатлонные соревнования до пандемии.

Как стало известно ранее, Васильева заняла в суперспринте 24-е место, допустив семь промахов, победу в гонке одержала чешка Маркета Давидова, а россиянка Ирина Казакевич завоевала бронзовую награду.

Биатлон,Ирина Казакевич,Маргарита Васильева,
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