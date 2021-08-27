Биатлонистка Васильева рассказала о первом старте после дисквалификации

Если бы я справилась со стрельбой, то боролась бы до конца. Я не знала как поведёт себя свой организм и смогу ли разложить свои силы, поэтому на фоне усталости не смогла справиться со стрельбой. За два года я растеряла соревновательный опыт и мне надо его нагонять. Я тренировалась два года одна по плану личного тренера, — рассказала Васильева NEWS.ru.