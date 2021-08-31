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Олимпиада-2020

Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины

RT на русском
39 минут назад

Биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины.

Бывшая российская биатлонистка заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стыд в моём понимании — страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира», — написала Абрамова в сториз на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, в 2012 году биатлонистка сменила гражданство России на украинское.

Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.

Биатлон,Ольга Абрамова,
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