Спортсменка отказалась от гражданства РФ ради Олимпиады

«Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Мне очень важно, чтобы меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», — приводятся в материале слова биатлонистки.