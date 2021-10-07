Спортсменка отказалась от гражданства РФ ради Олимпиады

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте решила отказаться от гражданства страны, чтобы выступить в составе литовской сборной на Олимпийских играх в Италии. Об этом мечтал отец девушки сообщает телеканал LRT.
«Лидия — гражданка Литвы без пяти минут. Она уже получила гражданство по программе восстановления — прадед девушки литовец. В течение года с помощью федерации мы собрали все архивные документы и получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь ждем единственную справку из России об отказе от гражданства этой страны», — рассказал телеканалу глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас.
Изначально спортсменка надеялась сохранить российское гражданство, однако это запрещено законами Литвы. Сейчас же Лидия Жураускайте надеется, что все формальности будут завершены к началу следующего сезона. Девушка планирует представить Литву на чемпионате мира, но больше всего мечтает об Олимпийских играх 2026 года в Италии.
«Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Мне очень важно, чтобы меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», — приводятся в материале слова биатлонистки.
Лидия Жураускайте начала тренироваться с литовской командой с лета 2021 года.
«С тех пор, как я открыла для себя биатлон, мечта моего отца состояла в том, чтобы представлять Литву, но реальная возможность появилась только сейчас», — подчеркнула девушка.