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Отбывшая дисквалификацию биатлонистка Глазырина может вернуться в сборную

Газета.Ruиещё 5
3 часа назад

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Екатерина Глазырина может вернуться в национальную команду после завершения срока ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Биатлонистка после двух дисквалификаций может вернуться в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель организации заявил, что 13 октября независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit уведомил СБР о том, что спортсменка может вернуться к соревнованиям, так как срок ее отстранения истек 24 сентября.

«Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», — цитирует Майгурова ТАСС.

Глазырина была дисквалифицирована в сентября 2020 года Международным союзом биатлонистов (IBU) на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы. При этом спортсменка на основании этих же данных отбыла двухлетнее отстранение с 2018 года.

Биатлон,Виктор Майгуров,Екатерина Глазырина,ИТАР-ТАСС,
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