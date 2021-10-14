Биатлонистка после двух дисквалификаций может вернуться в сборную

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Екатерина Глазырина может вернуться в национальную команду после завершения срока ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Руководитель организации заявил, что 13 октября независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit уведомил СБР о том, что спортсменка может вернуться к соревнованиям, так как срок ее отстранения истек 24 сентября.
«Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», — цитирует Майгурова ТАСС.
Глазырина была дисквалифицирована в сентября 2020 года Международным союзом биатлонистов (IBU) на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы. При этом спортсменка на основании этих же данных отбыла двухлетнее отстранение с 2018 года.