Биатлонистка после двух дисквалификаций может вернуться в сборную

«Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», — цитирует Майгурова ТАСС.