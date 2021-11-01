«Над нами смеется весь мир» Драчев о российском биатлоне

Экс-президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира, обладатель Большого хрустального глобуса Владимир Драчев рассказал, почему над российским биатлоном смеется весь мир и из-за чего спортсменам национальной сборной сложно конкурировать со спортсменами из других стран, пишет РИА Новости.
«С нынешним составом сложно бороться в элите мирового биатлона. Все надо рассматривать в комплексе, работать с региональными федерациями. Откуда появятся молодые таланты, если мы продолжим возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Вы хоть как-то кого-то ищите. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к команде», - считает Драчев.
Он рассказал что когда пришел на пост президента Союза биатлонистов России, разработал специальную программу, предполагающую структурные изменения.
«Я полностью разобрался во всех проблемах биатлона, которые у нас существуют. Когда окунулся в этот мир, был шокирован происходящим в Союзе биатлонистов России и спорте. Понял, почему наша сборная проигрывает. Дело не только в результатах, а в том, из чего складывает этот результат – патроны, винтовки, лыжи, смазка, сервис, медицинское обслуживание, психология, внутрикомандные отношения. Мы настолько во всем этом отстали от лидеров! В биатлоне нет мелочей. Все эти моменты надо просто исправлять, но сейчас никто не собирается это делать», - уверен Драчев.
По его словам, необходимо продолжить те изменения, которые он начал на посту руководителя Союза биатлонистов России, то есть менять всю структуру отечественного биатлона.
«Надо менять состав спортсменов и готовиться не к сегодняшнему дню и даже не к завтрашнему. Необходимо готовиться не к Олимпиаде в Пекине, а к Играм 2026 года». – добавил он.
Он назвал спортсменов, которые, по его мнению, имеют шанс на успех на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022. Среди мужчин это Александр Логинов, Александр Латыпов, который при благоприятном стечении обстоятельств может войти в шестерку победителей, Матвей Елисеев, которому, по мнению Драчева, нужно настроиться на одну дистанцию, и Саид Халили, который сможет конкурировать в контактных гонках. В женской сборной он отметил Ирину Казакевич, у которой хорошая функциональная подготовка, Ларису Куклину, которая может проявить себя в индивидуальной гонке, а также пожалел, что Светлана Миронова никак не может себя реализовать, а Ульяне Кайшевой будет тяжело в горах из-за высокого роста (175 см).