«Над нами смеется весь мир» Драчев о российском биатлоне

«Я полностью разобрался во всех проблемах биатлона, которые у нас существуют. Когда окунулся в этот мир, был шокирован происходящим в Союзе биатлонистов России и спорте. Понял, почему наша сборная проигрывает. Дело не только в результатах, а в том, из чего складывает этот результат – патроны, винтовки, лыжи, смазка, сервис, медицинское обслуживание, психология, внутрикомандные отношения. Мы настолько во всем этом отстали от лидеров! В биатлоне нет мелочей. Все эти моменты надо просто исправлять, но сейчас никто не собирается это делать», - уверен Драчев.