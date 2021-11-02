Российские биатлонистки испугали норвежку стервозным видом

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что российские биатлонистки пугают ее своим «очень стервозным видом». Своими наблюдениями она поделилась в подкасте Kant ut.
«Есть россиянка — Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая», — отметила Экхофф.
Еще одна норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд подчеркнула, что остальные российские спортсменки почти не говорят по-английски.
«И у них обычно очень стервозный вид. Я просто-напросто пугаюсь», — добавила Экхофф.
Тириль Экхофф является чемпионкой Олимпиады в Сочи, а также десятикратной чемпионка мира. В частности, четыре золотые медали она завоевала на чемпионате мира, который состоялся весной этого года.
Ингрид Тандревольд — трехкратная чемпионка мира, одной из медалей она также удостоилась весной этого года на чемпионате мира.
Екатерина Юрлова-Перхт — российская чемпионка мира 2015 года, а также чемпионка Европы 2019 года. Летом этого года у спортсменки появилась вторая дочь.
Новый сезон Кубка мира по биатлону начинается 27 ноября в Эстерсунде. В прошлом сезоне Экхофф завоевала большой Хрустальный глобус. Тандревольд оказалась восьмой в общем зачете.