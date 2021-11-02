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«У них стервозный вид»: соперницы о российских биатлонистках

Елена Прошина
1 час назад

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что российские биатлонистки пугают ее своим «очень стервозным видом». Своими наблюдениями она поделилась в подкасте Kant ut.

Российские биатлонистки испугали норвежку стервозным видом
Фото: EPAEPA

«Есть россиянка — Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая», — отметила Экхофф.

Еще одна норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд подчеркнула, что остальные российские спортсменки почти не говорят по-английски.

«И у них обычно очень стервозный вид. Я просто-напросто пугаюсь», — добавила Экхофф.

Тириль Экхофф является чемпионкой Олимпиады в Сочи, а также десятикратной чемпионка мира. В частности, четыре золотые медали она завоевала на чемпионате мира, который состоялся весной этого года.

Ингрид Тандревольд — трехкратная чемпионка мира, одной из медалей она также удостоилась весной этого года на чемпионате мира.

Екатерина Юрлова-Перхт — российская чемпионка мира 2015 года, а также чемпионка Европы 2019 года. Летом этого года у спортсменки появилась вторая дочь.

Новый сезон Кубка мира по биатлону начинается 27 ноября в Эстерсунде. В прошлом сезоне Экхофф завоевала большой Хрустальный глобус. Тандревольд оказалась восьмой в общем зачете.

Биатлон,Ингрид Тандревольд,Екатерина Юрлова,
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