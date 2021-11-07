Резцова: в сборную России по биатлону попадают по блату

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что некоторые биатлонисты по блату попадают в сборную России.
«В сборную попадают по блату. Из-за этого мы ничего и не выигрываем в последнее время! Пять из шести девчонок в основной состав женской сборной России тренер Михаил Шашилов возьмёт своих, свердловских», — цитирует Резцову РИА Новости.
По её мнению, выступать на этапах Кубка мир и Олимпиаде должны сильнейшие. Кроме того, она отметила, что после прихода Шашилова в национальную команду девушки вообще не улучшили свою стрельбу.
«Я разочаровалось в нём. Хотя, когда я у него тренировалась, то он дал мне много плюсов именно в стрельбе. А сейчас я не уверена, что команда сможет хорошо выступить», — добавила Резцова.