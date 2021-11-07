Спортсмены из РФ взяли золото на чемпионате Европы по плаванию

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой дистанции. Соревнования проходили в Казани во Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября.
Золотые медали завоевали Климент Колесников, Илья Бородин, Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, а также женская сборная России, пишет ТАСС. Серебрянными призерами стали Анна Егорова, Чикунова, Мария Темникова и мужская сборная России.
Бронзовые медали забрали Владимир Морозов, Владислава Гринева, Михаил Доринов, Егор Павлов, Мария Каменева, Ника Годун, мужская сборная России и сборная РФ в смешанной комбинированной эстафете. Все участники соревнований проплывали дистанцию длиной от 50 м до 1500 м. Всего российские пловцы завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.
Сборную Россию 6 ноября дисквалифицировали и лишили серебра на смешанной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию, пишет MK.RU. Дисквалификация участников произошла из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету.