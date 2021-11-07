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Спортсмены из РФ взяли золото на чемпионате Европы по плаванию

Ura.Ru
30 минут назад

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой дистанции. Соревнования проходили в Казани во Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября.

Спортсмены из РФ взяли золото на чемпионате Европы по плаванию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотые медали завоевали Климент Колесников, Илья Бородин, Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, а также женская сборная России, пишет ТАСС. Серебрянными призерами стали Анна Егорова, Чикунова, Мария Темникова и мужская сборная России.

Бронзовые медали забрали Владимир Морозов, Владислава Гринева, Михаил Доринов, Егор Павлов, Мария Каменева, Ника Годун, мужская сборная России и сборная РФ в смешанной комбинированной эстафете. Все участники соревнований проплывали дистанцию длиной от 50 м до 1500 м. Всего российские пловцы завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

Сборную Россию 6 ноября дисквалифицировали и лишили серебра на смешанной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию, пишет MK.RU. Дисквалификация участников произошла из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету.

Биатлон,Ника Годун,Владислав Гринев,Климент Колесников,Мария Темникова,Михаил Доринов,Анастасия Кирпичникова,Светлана Чимрова,Егор Павлов,Илья Бородин,Анна Егорова,Мария Каменева,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,Московский комсомолец,ИТАР-ТАСС,
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