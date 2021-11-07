Спортсмены из РФ взяли золото на чемпионате Европы по плаванию

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой дистанции. Соревнования проходили в Казани во Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября.

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Бронзовые медали забрали Владимир Морозов, Владислава Гринева, Михаил Доринов, Егор Павлов, Мария Каменева, Ника Годун, мужская сборная России и сборная РФ в смешанной комбинированной эстафете. Все участники соревнований проплывали дистанцию длиной от 50 м до 1500 м. Всего российские пловцы завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.