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Биатлонист Гараничев забыл палки и проиграл гонку

Ura.Ru
1 час назад

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл лыжные палки и не успел вовремя явиться на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Швеции. В итоге спортсмен пришел к финишу 113-м.

Российский биатлонист забыл палки и проиграл гонку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гараничев был заявлен под 116-м номером, но вступил в гонку после 117-го спортсмена. Перед началом спринта россиянин стоял у вакс-кабины в ожидании своего инвентаря. В общей сложности спортсмен потерял 35 секунд», — сообщает «Комсомольская правда».

Первый этап Кубка мира проходит в шведском городе Эстерсунд. Гараничев участвовал в спринтерской гонке на 10 километров. На отсечке 2,9 километра он шел последним с отставанием 1.09,8 минуты. В результате Гараничев пришел к финишу 113-м.

Победу в спринте одержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон с результатом 22.33,5 минуты. На огневых рубежах он не совершил ни одного промаха. Российские спортсмены не вошли в первую тройку. Лучший результат среди них показал Александр Логинов — он занял 10-е место. Эдуард Латыпов стал 11-м, Даниил Серохвостов — 23-м, Карим Халили — 43-м, а Матвей Елисеев — 78-м.

Биатлон,Себастьян Самуэльссон,Матвей Елисеев,Эдуард Латыпов,Евгений Гараничев,Александр Логинов,Комсомольская правда,
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