Российский биатлонист забыл палки и проиграл гонку

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл лыжные палки и не успел вовремя явиться на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Швеции. В итоге спортсмен пришел к финишу 113-м.

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«Гараничев был заявлен под 116-м номером, но вступил в гонку после 117-го спортсмена. Перед началом спринта россиянин стоял у вакс-кабины в ожидании своего инвентаря. В общей сложности спортсмен потерял 35 секунд», — сообщает «Комсомольская правда».

Первый этап Кубка мира проходит в шведском городе Эстерсунд. Гараничев участвовал в спринтерской гонке на 10 километров. На отсечке 2,9 километра он шел последним с отставанием 1.09,8 минуты. В результате Гараничев пришел к финишу 113-м.