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Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ

Lenta.ru
1 час назад

Матвей Елисеев и Евгений Гараничев исключены из состава национальной сборной на второй этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, слова которого приводятся на сайте организации.

Забывшего палки биатлониста исключили из сборной России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсменов заменят Василий Томшин и Александр Поварницын. Гараничев и Елисеев отправятся в норвежский Шушен выступать на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Майгуров назвал ротацию плановой и заявил о том, что давать категоричные оценки рано.

28 ноября Гараничев опоздал на старт спринта на первом этапе Кубка мира, забыв лыжные палки. В итоге спортсмен пришел к финишу 113-м с отставанием 3 минуты 55,5 секунды.

Елисеев также принял участие в гонке. Российский биатлонист занял 78-ю позицию. Он проиграл победившему шведу Себастьяну Самуэльссону 2 минуты 51,9 секунды.

Биатлон,Себастьян Самуэльссон,Александр Поварницын,Матвей Елисеев,Евгений Гараничев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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