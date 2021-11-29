Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту

Биатлонистов Елисеева и Гараничева отстранили от второго этапа Кубка мира

Алиса Селезнёва
31 минуту назад

Союз биатлонистов России принял решение заменить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на втором этапе Кубка мира. Об этом говорится в сообщении на сайте СБР.

Биатлонистов Елисеева и Гараничева отстранили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев занял 30-е место, а Гараничев пришел 75-м. В спринте Елисеев занял 77-е место, а Гараничев забыл палки и опоздал на старт, в итоге став 113-м.

Перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира были произведены замены, сообщил сегодня президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Болельщики разозлились на российского биатлониста

«Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев – на Кубке IBU», - пояснил он.

По словам Майгуров, замена стала плановой и будет произведена сегодня.

«Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», - подчеркнул президент Союза биатлонистов России.

Биатлон,Виктор Майгуров,Александр Поварницын,Матвей Елисеев,Евгений Гараничев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители