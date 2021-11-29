Биатлонистов Елисеева и Гараничева отстранили

Союз биатлонистов России принял решение заменить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на втором этапе Кубка мира. Об этом говорится в сообщении на сайте СБР.

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Ранее в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев занял 30-е место, а Гараничев пришел 75-м. В спринте Елисеев занял 77-е место, а Гараничев забыл палки и опоздал на старт, в итоге став 113-м.

Перед вторыми этапами соревнований в Кубке мира были произведены замены, сообщил сегодня президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев – на Кубке IBU», - пояснил он.

По словам Майгуров, замена стала плановой и будет произведена сегодня.