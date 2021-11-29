Тихонов: «Мы смешим весь биатлонный мир»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из национальной сборной перед вторым этапом Кубка мира в Эстерсунде. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

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Напомним, Гараничев перед стартом спринтерской гонки на первом этапе забыл палки, в результате чего стартовал позже назначенного времени.

«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда», — категорично высказался спортсмен.

Он также отметил, что накануне посмотрел интервью биатлонистов, и не услышал «ни одного внятного ответа».

«Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?», — задался вопросами Тихонов.

По словам олимпийского чемпиона, такими ситуациями «мы смешим весь биатлонный мир». Сам Тихонов утверждает, на Олимпиаду ни Гараничева, ни Елисеева не взял бы.