Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
2 часа назад

«Мы смешим весь биатлонный мир»: Тихонов оценил результаты Елисеева и Гараничева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из национальной сборной перед вторым этапом Кубка мира в Эстерсунде. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Тихонов: «Мы смешим весь биатлонный мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Гараничев перед стартом спринтерской гонки на первом этапе забыл палки, в результате чего стартовал позже назначенного времени.

«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда», — категорично высказался спортсмен.

Он также отметил, что накануне посмотрел интервью биатлонистов, и не услышал «ни одного внятного ответа».

«Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?», — задался вопросами Тихонов.

По словам олимпийского чемпиона, такими ситуациями «мы смешим весь биатлонный мир». Сам Тихонов утверждает, на Олимпиаду ни Гараничева, ни Елисеева не взял бы.

Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев установил худший результат для российских биатлонистов с 1996 года на этапах Кубка мира, придя к финишу в шведском Эстерсунде 113-м.

Биатлон,Матвей Елисеев,Евгений Гараничев,Александр Тихонов,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители