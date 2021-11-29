Тихонов: «Мы смешим весь биатлонный мир»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из национальной сборной перед вторым этапом Кубка мира в Эстерсунде. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, Гараничев перед стартом спринтерской гонки на первом этапе забыл палки, в результате чего стартовал позже назначенного времени.
«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда», — категорично высказался спортсмен.
Он также отметил, что накануне посмотрел интервью биатлонистов, и не услышал «ни одного внятного ответа».
«Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?», — задался вопросами Тихонов.
По словам олимпийского чемпиона, такими ситуациями «мы смешим весь биатлонный мир». Сам Тихонов утверждает, на Олимпиаду ни Гараничева, ни Елисеева не взял бы.
Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев установил худший результат для российских биатлонистов с 1996 года на этапах Кубка мира, придя к финишу в шведском Эстерсунде 113-м.