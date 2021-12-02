Олимпийский чемпион о результатах биатлонисток: разогнать их к чертям

"Не смотрел гонку, потому что смотреть нечего. Я ошибся? Нет, мы уже 14 лет ждем результатов, но видим абсолютно неправильную подготовку и подводку к соревнованиям. Надо пробовать разогнать их к чертям и собрать новую команду. Российский биатлон вымер, и всем плевать, глубокая тишина", — сказал Тихонов Metaratings.

Женская гонка на 7,5 км открывала второй этап Кубка мира по биатлону. По ее результатам лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она приехала на финиш 20-й, проиграв победительнице Лизе Терезе Хаузер чуть более минуты. Кристина Резцова закончила гонку на 27-ом месте, Ульяна Нигматуллина — на 29-м, Лариса Куклина — на 43-м, Ирина Казакевич — на 45-м, а Валерия Васнецова пришла 63-й. Ни одна из российских спортсменок не отстреляла на ноль.