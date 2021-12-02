Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянин Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Золотую медаль завоевал швед Себастьян Самуэльссон (22 минуты 58,7 секунды; один промах). Латыпов проиграл ему 26,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Серебро досталось Эмильену Жаклену (+18,0) из Франции. Третье место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+21,5).