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2 часа назад

Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянин Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотую медаль завоевал швед Себастьян Самуэльссон (22 минуты 58,7 секунды; один промах). Латыпов проиграл ему 26,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Серебро досталось Эмильену Жаклену (+18,0) из Франции. Третье место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+21,5).

Ранее сообщалось, что Тереза Хаузер выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

Биатлон,Себастьян Самуэльссон,Тереза Хаузер,Эдуард Латыпов,
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