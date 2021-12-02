Ошибка перевода едва не стала причиной скандала в биатлоне

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк в своем подкасте Kant ut назвали россиянок «стервозными на вид».
Наша спортменка Ирина Казакевич в ответ тоже молчать не стала, сказав, что «не подошла бы к Ингрид из-за ее неприветливого лица». Дело могло дойти до скандала, но Экхофф объяснила ситуацию, списав все на некорректный перевод. Ее слова приводит Aftonbladet.
«Они перевели наш подкаст и вышло ужасно, перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими сучками. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто выглядят кислыми. А они перевели это как "стервы"», — пояснила Экхофф.
Способ предотвратить подобные инциденты в будущем и норвежская, и российская биатлонистки видят в налаживании общения и большем количестве встреч на пресс-конференциях.
Самым большим препятствием на этом пути для спортсменок из разных стран, конечно, остается языковой барьер.