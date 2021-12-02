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1 час назад

"Стервы": между российскими и норвежскими биатлонистками разгорелся скандал

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк в своем подкасте Kant ut назвали россиянок «стервозными на вид».

Ошибка перевода едва не стала причиной скандала в биатлоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наша спортменка Ирина Казакевич в ответ тоже молчать не стала, сказав, что «не подошла бы к Ингрид из-за ее неприветливого лица». Дело могло дойти до скандала, но Экхофф объяснила ситуацию, списав все на некорректный перевод. Ее слова приводит Aftonbladet.

«Они перевели наш подкаст и вышло ужасно, перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими сучками. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто выглядят кислыми. А они перевели это как "стервы"», — пояснила Экхофф.

Способ предотвратить подобные инциденты в будущем и норвежская, и российская биатлонистки видят в налаживании общения и большем количестве встреч на пресс-конференциях.

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Самым большим препятствием на этом пути для спортсменок из разных стран, конечно, остается языковой барьер.

Биатлон,Ингрид Ландмарк,Ирина Казакевич,Google,
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