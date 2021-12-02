Ошибка перевода едва не стала причиной скандала в биатлоне

«Они перевели наш подкаст и вышло ужасно, перевод уровня Google Translate. Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими сучками. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто выглядят кислыми. А они перевели это как "стервы"», — пояснила Экхофф.