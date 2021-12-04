Тренер объяснил, почему Гараничев забыл палки

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что биатлонист Евгений Гараничев забыл палки перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Эстерсунде, из-за чего потерял много времени. Слова специалиста передает «Матч ТВ».

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Отметим, что Гараничев проиграл победителю спринта Себастьяну Самуэльссону почти 4 минуты, показав только 113-е время.

«Если замечали, перед стартом любой спортсмен словно в коконе, он настраивается. У каждого свой ритуал, своя процедура. Видимо, в какой-то момент сознание переключилось на гонку, и одно из привычных действий было выполнено не до конца», — сказал Башкиров.