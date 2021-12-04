Тренер объяснил, почему Гараничев забыл палки

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что биатлонист Евгений Гараничев забыл палки перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Эстерсунде, из-за чего потерял много времени. Слова специалиста передает «Матч ТВ».
Отметим, что Гараничев проиграл победителю спринта Себастьяну Самуэльссону почти 4 минуты, показав только 113-е время.
«Если замечали, перед стартом любой спортсмен словно в коконе, он настраивается. У каждого свой ритуал, своя процедура. Видимо, в какой-то момент сознание переключилось на гонку, и одно из привычных действий было выполнено не до конца», — сказал Башкиров.
Гараничев установил худший результат для отечественных биатлонистов с 1996 года на этапах Кубка мира, финишировав в Эстерсунде 113-м. Предыдущий худший результат среди россиян показывал Алексей Кобелев, который пришел к финишу 115-м. Тогда соревнования проходили также в Эстерсунде.