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4 часа назад

Тренер сборной России объяснил, почему биатлонист Гараничев забыл палки

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что биатлонист Евгений Гараничев забыл палки перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Эстерсунде, из-за чего потерял много времени. Слова специалиста передает «Матч ТВ».

Тренер объяснил, почему Гараничев забыл палки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что Гараничев проиграл победителю спринта Себастьяну Самуэльссону почти 4 минуты, показав только 113-е время.

«Если замечали, перед стартом любой спортсмен словно в коконе, он настраивается. У каждого свой ритуал, своя процедура. Видимо, в какой-то момент сознание переключилось на гонку, и одно из привычных действий было выполнено не до конца», — сказал Башкиров.

Гараничев установил худший результат для отечественных биатлонистов с 1996 года на этапах Кубка мира, финишировав в Эстерсунде 113-м. Предыдущий худший результат среди россиян показывал Алексей Кобелев, который пришел к финишу 115-м. Тогда соревнования проходили также в Эстерсунде.

Биатлон,Себастьян Самуэльссон,Евгений Гараничев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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