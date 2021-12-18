Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Латыпов завоевал серебряную медаль гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

На этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Латыпов выиграл серебро в гонке преследования в Анси
Фото: ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGESALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0).

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).

4. Антон Смольский (Беларусь) +32,8 (1).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) +43,3 (3).

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +52,9 (1)...

8. Карим Халили (Россия) +1:18,6 (0)...

12. Александр Поварницын (Россия) +1:36,0 (1)...

18. Александр Логинов (Россия) +1:59,0 (4)...

25. Даниил Серохвостов (Россия) +2:51,2 (6)...

35. Василий Томшин (Россия) +3:31,9 (5).

Биатлон,Даниил Серохвостов,Антон Смольский,Йоханнес Бе,Александр Поварницын,Эдуард Латыпов,Александр Логинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители