Резцова пообещала застрелить критиков Латыпова

«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Саша и Эдик молодцы. Понимающие люди не будут на них наезжать. А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!», — приводит слова олимпийской чемпионки «СЭ».