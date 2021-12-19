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1 час назад

Анфиса Резцова пообещала застрелить критиков биатлониста Латыпова

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о результатах мужского масс-старта на этапе Кубка мира во француском Анси.

Резцова пообещала застрелить критиков Латыпова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Саша и Эдик молодцы. Понимающие люди не будут на них наезжать. А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!», — приводит слова олимпийской чемпионки «СЭ».

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 12-е место в масс-старте на этапе Кубка мира. 27-летний россиянин допустил три промаха и отстал от лидера на 49,3 секунды. Выиграл гонку представитель Франции Эмильен Жаклен, преодолевший дистанцию за 35 минут и 54,8 секунды и допустивший один промах.

Вторым к финишу пришел его соотечественник Кентен Фийон-Майе, замкнул тройку лучших норвежский биатлонист Тарьей Бё.

Другой россиянин Александр Александр Логинов стал 15-м.

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Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав женской сборной на январские этапы Кубка мира.

Биатлон,Эдуард Латыпов,Александр Логинов,
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