Гараничев снялся с «Ижевской винтовки»

«Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Гараничев почувствовал дискомфорт в горле, но в воскресенье решил стартовать, — приводит слова Кугаевского ТАСС. — Ночью у Евгения случился отек. Утром вызвали врача, так как в сборной его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего».