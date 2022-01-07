Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Александр Логинов стал победителем первой биатлонной гонки в 2022 году. Он выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Соревнования проходили в сложных погодных условиях с сильным ветром и снегопадом. Российский спортсмен допустил один промах и сумел опередить всех соперников на дистанции. В первую восьмёрку также пробились Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Эдуард Латыпов пропускал состязания из-за коронавируса.

Фото: globallookpress.com © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa globallookpress.com © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Перед пятым этапом Кубка мира по биатлону в Оберхофе в составе сборной России произошли небольшие изменения. В команду вернулись два спортсмена, которых болельщики давно не видели на столь серьёзных соревнованиях. Одним из них стал Антон Бабиков, который благодаря своим успешным выступлениям в Кубке IBU получил новый шанс закрепиться в основе.

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Вновь оказался в сборной и Максим Цветков, возвращение которого можно было назвать вынужденным. Этап в Оберхофе должен пропустить лидер команды Эдуард Латыпов, заболевший коронавирусом. При этом существовала опасность, что в Германии не выступит вообще никто из россиян, так как положительный тест сдал ещё и массажист Роман Никитин, но всё-таки столь суровые меры к команде применять не стали.

Ждать продолжения сезона в биатлонном Кубке мира пришлось на день дольше, чем планировалось изначально. Соревнования в Оберхофе должны были стартовать ещё 6 января с мужского спринта, но гонку пришлось отложить из-за слишком тёплой погоды и сильного дождя. Тем удивительнее было то, в каких условиях прошли первые состязания 2022 года. На трассу неожиданно обрушился настоящий буран с сильным ветром и плотным снегопадом.

К тому времени, когда стартовавшие под 25-м и 27-м номерами Александр Поварницын и Даниил Серохвостов приступили к первой стрельбе, всего лишь треть участников смогли закрыть все мишени на лёжке. Лидерство захватили норвежцы Сиверт Баккен и Филип Андерсен, избежавшие штрафных кругов. У россиян так же здорово отработать не получилось — они оба допустили по два промаха, при том что бежали на первом круге весьма неплохо. Чуть позже на промежуточное первое место с одной ошибкой поднялся лидер Кубка мира Эмильен Жаклен из Франции.

На второй стрельбе Поварницын не смог реабилитироваться, а Серохвостов отработал как надо. Не допустив ни одной осечки, он поднялся на высокое для себя пятое место. При этом чистой стрельбой он не ограничился — 22-летний биатлонист невероятно мощно ускорился на последнем круге.

Молодой россиянин принялся обходить одного соперника за другим, а отставание от лидирующего норвежца Стурлы Легрейда сократил с 36 секунд после стрельбища до десяти на финише. Серохвостов закончил гонку на промежуточном втором месте и ещё некоторое время держался в первой тройке. Для спортсмена, чьим лучшим результатом в карьере до этого было 15-е место в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде, это было блестящее выступление.

Пока Серохвостов мчался к финишу, в борьбу вступил Александр Логинов. В отсутствие Латыпова он снова получил неформальное звание лидера сборной, которое принялся успешно оправдывать. Он идеально отстрелял на лёжке и выбился в лидеры гонки. Задержавшегося на первом месте Жаклена россиянин обошёл сразу на 8,7 секунды. С учётом того, что француз вскоре совершил промах на стойке, у Логинова появился прекрасный шанс на победу.

Порадовал чистой стрельбой на первом рубеже и Бабиков. До появления на стрельбище он проигрывал 34 секунды самым быстрым биатлонистам, но благодаря пяти закрытым мишеням оказался уже в 16 секундах от Логинова и поднялся на пятое место. Первая за год гонка в Кубке мира началась для 30-летнего спортсмена очень здорово. Чего нельзя было сказать про Карима Халили — всего один промах выкинул его из топ-40 после лёжки.

Тем временем начался самый волнительный момент для российской сборной — вторая стрельба Логинова. К ней он подошёл, сохраняя солидный гандикап по отношению к Жаклену. Четырьмя первыми выстрелами россиянин попал в цель, но последний обидно смазал. Пройдя штрафной круг, Логинов вернулся на трассу с третьим временем, уступая более пяти секунд Жаклену и около четырёх — Легрейду.

Чемпион мира в спринте сразу бросился догонять лидеров. Уже на следующей отметке он поднялся на первое место и оставался выше француза весь последний круг. На финише их разделили 6,5 секунды. На призовые места к тому времени уже мало кто мог претендовать, так что Логинов мог принимать поздравления со своей четвёртой личной победой на этапах КМ и второй в Оберхофе.

Чуть ли не единственным, кто ещё сохранял шансы на медаль, был Бабиков. Вслед за лёжкой он так же чисто прошёл и стойку, став одним из пятерых спортсменов, которые в этой гонке закрыли все мишени. Россиянин поднялся на промежуточное четвёртое место, уступая всего 3,7 секунды Логинову.

Ходом Бабиков пока ещё не так хорош, как другие лидеры мирового биатлона. На последнем круге он пытался бороться с Легрейдом за бронзу, но в итоге финишировал пятым. Чуть позже немец Роман Рес сместил Бабикова на шестую строчку, а Серохвостова — на восьмую. Оба россиянина в воскресном пасьюте будут проигрывать Логинову меньше полуминуты, так что шанс увезти из Оберхофа медаль у них ещё будет.