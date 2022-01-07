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39 минут назад

Российская биатлонистка забыла пробежать штрафной круг на Кубке мира

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила две минуты штрафа в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Российская биатлонистка забыла пробежать штрафной круг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что российская спортсменка забыла пробежать штрафной круг.

Нигматуллина — чемпионка в гонке преследования и бронзовый призер в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке. Абсолютная чемпионка мира среди девушек (до 19 лет) 2013 года. Двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок (до 21 года).

Этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 7 по 9 января.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Логинов прошел дистанцию 10 км за 27 минут и 0,8 секунды, пропустив один промах. На втором месте расположился французский спортсмен Эмильен Жаклен, уступивший Логинову в 6,5 секунды. Норвежец Стурла Холм Легрейд замкнул тройку.

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