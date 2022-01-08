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1 час назад

Российские биатлонисты Резцова и Бабиков выиграли сингл-микст на пятом этапе Кубка мира

Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на этапе Кубка мира в германском Оберхофе.

Россия одержала победу в сингл-миксте в Оберхофе
Фото: ТАССТАСС

Россияне показали результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0).

Бабикову 30 лет, на его счету золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, также он трижды побеждал на первенствах Европы (эстафета в 2015-м, сингл-микст и гонка преследования в 2016-м). Резцовой 25 лет, на ее счету два серебра чемпионата Европы 2020 года (смешанная эстафета и гонка преследования).

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

Биатлон,Дарья Блашко,Кристина Резцова,Тереза Хаузер,Симон Эдер,Артем Тищенко,Антон Бабиков,
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