Россия одержала победу в сингл-миксте в Оберхофе

Россияне показали результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0).

Бабикову 30 лет, на его счету золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, также он трижды побеждал на первенствах Европы (эстафета в 2015-м, сингл-микст и гонка преследования в 2016-м). Резцовой 25 лет, на ее счету два серебра чемпионата Европы 2020 года (смешанная эстафета и гонка преследования).