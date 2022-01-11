Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев скончался на 71 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя медиаслужбы Союза биатлонистов России Константина Бойцова.

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«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Алябьев принес СССР две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на Играх-1980 он завоевал бронзу в спринте.

Спортсмен был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год он работал тренером в сборной России по биатлону. Кроме того, Алябьев был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.