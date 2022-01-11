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33 минуты назад

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев скончался на 71 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя медиаслужбы Союза биатлонистов России Константина Бойцова.

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Алябьев принес СССР две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на Играх-1980 он завоевал бронзу в спринте.

Спортсмен был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год он работал тренером в сборной России по биатлону. Кроме того, Алябьев был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.

Ранее стало известно, что 8 января в возрасте 51 года скончался Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Ирек Маннанов. Маннанов был десятикратным чемпионом России по лыжным гонкам, а также он завоевал два золота и четыре серебра на первенствах страны легкой атлетике.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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