«Еле ползут»: чемпион ОИ о российских биатлонистках

"В спорте высших достижений есть закон — вторых не помнят. А когда мы говорим о 14-х местах... Мне кажется, что проблема в тренировках. Они продолжают тренироваться между кубками. Нет энергии, все уже потратили. Они еле ползут. О каких тренировках может идти речь, когда надо восстанавливаться. Нужен просто пассивный отдых. Сегодня закончится Кубок мира, после которого надо 2-3 дня вообще ничего не делать", — передает слова Тихонова "Спорт-Экспресс".