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32 минуты назад

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2022

Олимпийская спортивная конфедерация Германии назвала состав национальной команды по биатлону для участия в Играх-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская сборная Германии по биатлону

Женщины: Денизе Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Рес, Давид Цобель.

В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучшая из немецких биатлонисток, Херманн, занимает 15-е место. Следом за ней на 16-й позиции располагается Фойгт. У мужчин Кюн идёт 13, Долль – 14-м, Рес – 16-м. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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