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1 час назад

Шашилов рассказал, почему не поставил Кристину Резцову на последний этап эстафеты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему не поставил Кристину Резцов на последний этап эстафеты в итальянском Антхольце.

«Кристину решили от большой борьбы пока убрать, потому что спортсменки на финише наверняка будут биться, а Ульяна, слава богу, после провальных гонок сейчас в порядке», — заявил Шашилов.

Он также добавил, что Светлана Миронова из-за усталости может пропустить масс-старт, который пройдет 23 января.

Сборную России в эстафете представляют Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.  

Шашилов рассказал, почему не поставил Кристину Резцову на последний этап эстафеты
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Биатлон,Ульяна Нигматуллина,Михаил Шашилов,Ирина Казакевич,Валерия Васнецова,Кристина Резцова,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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