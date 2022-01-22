Шашилов рассказал, почему не поставил Кристину Резцову на последний этап эстафеты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему не поставил Кристину Резцов на последний этап эстафеты в итальянском Антхольце.

«Кристину решили от большой борьбы пока убрать, потому что спортсменки на финише наверняка будут биться, а Ульяна, слава богу, после провальных гонок сейчас в порядке», — заявил Шашилов.

Он также добавил, что Светлана Миронова из-за усталости может пропустить масс-старт, который пройдет 23 января.

Сборную России в эстафете представляют Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

