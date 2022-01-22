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1 час назад

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков занял десятое место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте Кубка мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль, прошедший дистанцию за 37 минут и 14,9 секунды и допустивший один промах. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Бе, отстав от лидера на 31,3 секунды и промахнувшийся трижды. Третьим стал еще один норвежец Стурла Лагрейд с отставанием в одну минуту и 28,8 секунды и тремя промахами. Еще один россиянин Эдуард Латыпов занял 25-е место. Таким образом, отечественные спортсмены остались без медалей.

«Не надо, как безграмотный Губерниев, заранее раздавать медали»

16 января Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе.

Позднее 22 января в рамках этапа Кубка мира пройдет женская эстафета. Соревнования в итальянском Антхольце завершатся 23 января.

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