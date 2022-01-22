Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте Кубка мира

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль, прошедший дистанцию за 37 минут и 14,9 секунды и допустивший один промах. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Бе, отстав от лидера на 31,3 секунды и промахнувшийся трижды. Третьим стал еще один норвежец Стурла Лагрейд с отставанием в одну минуту и 28,8 секунды и тремя промахами. Еще один россиянин Эдуард Латыпов занял 25-е место. Таким образом, отечественные спортсмены остались без медалей.